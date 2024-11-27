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MLB／韓職球星金慧成將挑戰大聯盟 傳水手有興趣

中央社／ 洛杉磯26日專電
韓國職棒（KBO）明星二壘手金慧成即將以「入札制度」轉戰大聯盟。 路透
韓國職棒（KBO）明星二壘手金慧成即將以「入札制度」轉戰大聯盟。 路透

美國職棒大聯盟官網（MLB）報導，韓國職棒（KBO）明星二壘手金慧成即將以「入札制度」轉戰大聯盟。金慧成過去7個球季，每年都跑出20次盜壘以上。

MLB官網報導，25歲的金慧成是韓國職棒的明星二壘手，效力培證英雄隊。英雄隊計畫近期啟動「入札」程序，開放美國職棒30支球隊與金慧成議約，成功簽約的球隊需支付一筆轉隊費給母隊。

韓國媒體報導，培證英雄隊預計在美國的感恩節（28日）之後啟動入札程序，下週正式公告。金慧成表示，一旦啟動程序，他將前往美國。

左打的金慧成過去8年在韓國職棒，打擊率3成04、上壘率3成64，過去7個球季每年都跑出20次以上的盜壘成功，2021年更寫下46盜的紀錄。他今年有11支全壘打、30次盜壘成功。

金慧成是一名出色的中線內野手，曾2度拿下二壘手金手套、2021年獲得游擊手金手套。

大聯盟官網報導，多支隊伍有興趣網羅金慧成，西雅圖水手隊是主要競爭者之一。

大聯盟 美國職棒

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