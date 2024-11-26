MLB／菊池雄星傳出加盟天使 簽3年6300萬美元合約

美國多家媒體今天指出，日本籍左投菊池雄星同意跟美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使簽下為期3年、價值6300萬美元（約新台幣20億4500萬元）的合約。

菊池雄星2019年從日本職棒埼玉西武獅轉戰MLB並與西雅圖水手簽約，截至目前為止6個大聯盟球季，他出賽166場，其中154場擔任先發投手，取得41勝47敗的成績，自責分率為4.57。

現年33歲的菊池雄星，今年球季先後效力多倫多藍鳥和休士頓太空人兩支球隊。

他於太空人隊期間總計先發10場，在60局投球送出76次三振，奪下5勝1敗的佳績，自責分率2.70。

但大聯盟官網報導則指出，天使球團尚未證實與菊池雄星的簽約。

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