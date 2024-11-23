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MLB／不是自己的錢不在意 賈吉想有8個索托在打線中
26歲的洋基強打索托（Juan Soto）在今年季後成為自由球員，有機會獲得一筆大合約，「法官」賈吉（Aaron Judge）不在意索托的身價超越自己，原因很簡單「那又不是我的錢」。
索托今年季前從教士隊被交易到洋基隊，也繳出單季41轟、109分打點、打擊率2成88的成績，幫助洋基隊打進世界大賽，成為自由球員後被看好簽下6億美元的合約，而洋基也展現留人誠意，老闆史坦伯瑞納（Hal Steinbrenner）親自會面洽談。
賈吉在獲選美聯MVP後被問到此事表示，「只要我們能獲得最好的球員就好，只要這樣我就開心，誰拿到最高的薪水，這從來都不是我關心的事情。」
而從世界大賽後，賈吉就未再與索托聯絡，因為曾當過自由球員的他希望給索托一些空間，「今年我已經跟他聊了一整季，他知道我們的想法，現在重要的是讓他去做該做的，跟一些人聊聊，讓他跟他的家人做出正確的決定。」
今年球季索托多半排在賈吉前一棒，賈吉也坦言確實有不少好處，尤其索托又是難纏打者，自己上場前能看到很多球路，「他從第1局開始就消耗投手球數，有他這樣的人在我前面影響很大，如果可以有8個索托跟我在打線中，我會很喜歡。」
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