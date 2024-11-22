桌球／WTT杜塞道夫支線賽第2站 簡彤娟女單4強止步
台灣選手簡彤娟今天在世界桌球職業大聯盟（WTT）支線賽德國杜塞道夫第2站女單4強，錯過5個賽末點機會，最終以2比3不敵中國選手韓菲兒，無緣決賽。
22歲簡彤娟今年世界排名一度來到生涯新高第44名，也讓她在最後一刻出線，首度取得奧運國手資格，儘管巴黎奧運女單首輪止步，但女團8強出戰中國隊，打出精采表現，也讓人眼睛一亮。
簡彤娟本週孤軍奮戰前往德國參加WTT支線賽杜塞道夫（Düsseldorf）第2站，女單首輪輪空，連過3關、挺進4強，出戰排名第136名的中國選手韓菲兒，前3局結束，簡彤娟以11比8、8比11、11比9率先聽牌。
簡彤娟第4局未能把握機會，在10比7領先情況下，被對手扳平，合計錯過5個賽末點機會，以15比17讓出。
簡彤娟遭逆轉後，士氣也大受影響，決勝局以2比11落敗，將決賽門票拱手讓人。
談到今年雖首度登上五環殿堂，但未能在日前中華桌球排名資格賽出線，簡彤娟接受中央社訪問時表示，雖然沒選上國手，但後續還是會繼續努力。
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