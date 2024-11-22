MLB／前國聯MVP貝林傑續留小熊有伏筆 洋基成最大潛在買家

道奇日籍巨星大谷翔平今天以全票榮獲國聯年度MVP，接受採訪時除了發表得獎感言外，也談到世界大賽冠軍遊行後，便因為接受肩傷手術無法與家人好好慶祝。 大谷翔平上賽季在天使才以全票之姿豪取美聯MVP，

2024-11-22 15:01