MLB／前國聯MVP貝林傑續留小熊有伏筆 洋基成最大潛在買家
前國聯MVP貝林傑（Cody Bellinger）休賽季決定續留小熊，不過根據《The Athletic》記者羅森索（Ken Rosenthal）透露，球團可能仍會交易這位重砲。
貝林傑可說是出道即巔峰，菜鳥球季他效力於道奇，並敲出單季39轟，榮膺國聯新人王。2019年他更是打出身價，一舉奪下國聯MVP，並在下一年帶領道奇奪得世界大賽冠軍。
不料在奪冠後貝林傑陷入2年的低潮期，最終道奇只得送走他。新地方新氣象，來到小熊後，貝林傑身手回春，繳出單季26轟、97分打點、打擊率3成07的成績，拿下相隔三年的銀棒獎，並與球團簽下3年8000萬美元（約台幣26億）合約。今年雖然因傷表現下滑，但他選擇執行合約，續留球隊，不過情況卻因為「索托（Juan Soto）爭奪戰」出現轉機。
羅森索指出，若洋基無法順利留下天才強打索托，貝林傑有可能成為替代品。此外，貝林傑父親老貝林傑（Clay Bellinger）也曾效力條紋軍，極有緣份。
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