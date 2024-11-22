MLB／佐佐木朗希經紀人反駁與道奇有密約 大谷翔平稱沒招募

日職羅德隊「令和怪物」佐佐木朗希今年季後將透過入札制度挑戰大聯盟，外界看好他加入道奇隊，與大谷翔平和山本由伸共組日本王牌投手陣，對此，大谷今天受訪時透露自己沒有招募朗希。

大谷翔平今天獲頒國聯MVP，受訪時被問到，休賽季是否有和佐佐木朗希談過，他回應，「去年經典賽作為隊友一起度過，山本由伸也是這樣。即使賽季進行間沒特別聯繫，還是會和一起比賽過的隊友交流，所以感覺就像和朋友一樣，自然地聊天。我尊重他的意見，無論他選擇加入哪隊，我都相信他能取得很棒的成績。」

佐佐木朗希早已吸引多支大聯盟球團關注，前年曾投出「完全比賽」，去年經典賽期間有64名大聯盟球探及球團人員觀戰。大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）日前表示，佐佐木朗希簽約時間，預計落在2025年1月15日之後。

有傳聞佐佐木朗希與道奇早已私下達成協議，經紀人沃夫（Joel Wolfe）嚴正反駁，「一些經常合作且了解我的球團高層，透過暗示我進行某種不正當協議，侮辱我的誠信，這種行為缺乏運動家精神。」

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