MLB／無法跟妻子愛犬慶祝冠軍？大谷：遊行後就一直臥床養傷

道奇日籍巨星大谷翔平今天以全票榮獲國聯年度MVP，接受採訪時除了發表得獎感言外，也談到世界大賽冠軍遊行後，便因為接受肩傷手術無法與家人好好慶祝。

大谷翔平上賽季在天使才以全票之姿豪取美聯MVP，今年轉戰道奇專注打擊後，更是繳出「54轟59盜」歷史級表現，也再次以全票中選國聯最有價值球員。接受採訪時，他除了感謝以外也盛讚國聯球員實力強大，「能得到如此高評價讓我感激萬分，身為第一次來到國聯的球員，我發現道奇或是其他國聯隊伍都充滿優秀選手，，讓我大受到激勵，也更有動力為明年繼續努力。」

此外，媒體也詢問大谷翔平獲得世界大賽冠軍後如何與妻子和愛犬Decoy慶祝。不過大谷表示冠軍遊行後便迅速接受肩傷手術，「從那天到現在的大部分時間，我都只能躺在床上靜養。」他透露，目前手術傷口已癒合，正在逐步恢復活動範圍。

"Dad, stop, you're embarrassing me!"



Decoy stole the show again for Shohei Ohtani's MVP announcement 😂 pic.twitter.com/v9Q5ldv7GW — MLB (@MLB) 2024年11月22日

商品推薦