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MLB／連兩年MVP全票中選 大谷、賈吉超強表現寫首見紀錄

聯合新聞網／ 綜合報導
賈吉和巨星大谷翔平分別以全票獲選MVP。連兩年MVP皆全票當選，創造歷史新猷。 外電合併
賈吉和巨星大谷翔平分別以全票獲選MVP。連兩年MVP皆全票當選，創造歷史新猷。 外電合併

年度MVP結果今天出爐，美聯與國聯分別由洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）和道奇日籍巨星大谷翔平以全票獲選。這也是大聯盟第一次連兩屆MVP皆以全票當選，創造歷史新猷。

上賽季MVP由勇士重砲亞古納（Ronald Acuña Jr.），和當時仍效力天使的大谷翔平以全票拿下，創92年來首見紀錄。今年賈吉與大谷再以全票奪得MVP，創造史上第一次的驚人紀錄，也側面描寫3人對聯盟的宰制力。

此外，大谷翔平成為史上第1位指定打擊MVP，並且也是第1位3度全票MVP的球員；賈吉則是生涯第2度獲獎，成為第17位奪得1次以上MVP的美聯選手，也是洋基隊史第二位全票MVP。

MLB 大谷翔平 洋基 賈吉 道奇

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