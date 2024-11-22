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MLB／大谷翔平獲MVP感謝團隊 真美子、Decoy相伴愛犬又搶戲

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MLB／大谷獲MVP感謝團隊 真美子、Decoy相伴愛犬又搶戲

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大谷第三度拿下MVP，在妻子真美子、愛犬Decoy的陪伴下接受大聯盟視訊。 截圖自影片
大谷第三度拿下MVP，在妻子真美子、愛犬Decoy的陪伴下接受大聯盟視訊。 截圖自影片

道奇隊日本球星大谷翔平繳出史無前例的「50轟、50盜」賽季，也讓他生涯第三次獲選全票MVP，在妻子真美子、愛犬Decoy的身邊聽到這個消息，大谷翔平說：「這是大家一起獲得的殊榮。」

今年球季對大谷翔平來說變動很大，不僅從天使隊轉戰道奇隊，季初更受到水原一平背叛的事件，還好身邊多了真美子、Decoy的陪伴，也讓他繳出54轟、59盜、130分打點、打擊率3成10的MVP成績。

而大谷翔平從克蕭（Clayton Kershaw）聽到自己獲選MVP的消息，原本在身旁的Decoy卻突然跳下沙發，讓大谷有些措手不及，只能面露驚慌說：「啊～～」這一幕還被MLB官方截圖放在社群平台上，有球迷笑說：「Decoy才是真MVP。」

大谷翔平表示，能夠獲選MVP是團隊的努力，「在這裡我僅是代表道奇隊獲獎，如果沒有隊友，我自己是拿不到這個獎的。」

大谷翔平生涯第3次獲選MVP，而且全都是全票通過，指定打擊身分是史上第一人，而在美聯、國聯皆獲獎則是繼羅賓森（Frank Robinson）後史上第二人，轉戰不同聯盟的第一年就拿獎則是史上首見。

「今年球季我不是以拿下MVP為目標。」大谷翔平說：「我只是專注在成為道奇隊新的一員，我希望獲得球迷認可，讓他們知道我是誰，這才是我的目標。」

至於最終目標，大谷翔平也說：「就是拿下世界大賽冠軍，而我們也辦到了，就像我說過的，我是代表團隊拿下這座獎，下個目標是再辦到一次，目前我正在復健中，希望變得更強壯，很期待明年球季我們可以再次辦到。」

MLB 大谷翔平 道奇

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