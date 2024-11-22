MLB／春訓將試用機器人主審 好壞球判決可挑戰
美國職棒大聯盟將在明年春訓熱身賽，測試俗稱「機器人主審」的電子好球帶系統，球隊可針對主審好壞球判決提出有限次數的挑戰。
大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）今天在球團高層會議上宣布，2025年春訓期間，將在13座球場測試「自動好壞球判定系統」（automated ball-strikesystem）。這套電子儀器使用鷹眼系統判定好壞球，也稱為電子好球帶、機器人主審。
預計有19支球隊參與測試。曼弗瑞指出，他希望2026年球季能夠把這套系統引進例行賽，但他強調，球員體驗才是大聯盟最終決定是否採用這套系統的關鍵。
明年春訓準備試行的是好壞球的挑戰制，好壞球判定仍然由真人主審進行初步判斷，球隊可以在有限的挑戰次數下，針對他們認為的錯誤判決提出挑戰。
美國職棒近幾個球季已經在多個小聯盟體系測試ABS系統，有的已經完全依靠電子好球帶，本壘板後的主審透過耳機聽取好壞球的即時判決之後，用傳統的手勢宣告機器研判的結果。
大聯盟明年春訓實施的好壞球挑戰制度，被認為是過渡時期的折衷方案，未來朝向全面使用電子好球帶取代真人判決好壞球。
球迷必看
▪ 《台灣棒球訂製書》募資中👉加贈台灣英雄抗韓經典特報 只送不賣！
▪ 中華隊前進東京首戰惜敗委內瑞拉 12強賽最新戰況、賽程與比分表一覽
▪ 中華隊28人都是英雄 2024賽季成績一次看
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言