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MLB／春訓將試用機器人主審 好壞球判決可挑戰

中央社／ 洛杉磯21日專電
MLB主席宣布將在明年春訓熱身賽，測試俗稱「機器人主審」的電子好球帶系統。 法新社
MLB主席宣布將在明年春訓熱身賽，測試俗稱「機器人主審」的電子好球帶系統。 法新社

美國職棒大聯盟將在明年春訓熱身賽，測試俗稱「機器人主審」的電子好球帶系統，球隊可針對主審好壞球判決提出有限次數的挑戰。

大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）今天在球團高層會議上宣布，2025年春訓期間，將在13座球場測試「自動好壞球判定系統」（automated ball-strikesystem）。這套電子儀器使用鷹眼系統判定好壞球，也稱為電子好球帶、機器人主審。

預計有19支球隊參與測試。曼弗瑞指出，他希望2026年球季能夠把這套系統引進例行賽，但他強調，球員體驗才是大聯盟最終決定是否採用這套系統的關鍵。

明年春訓準備試行的是好壞球的挑戰制，好壞球判定仍然由真人主審進行初步判斷，球隊可以在有限的挑戰次數下，針對他們認為的錯誤判決提出挑戰。

美國職棒近幾個球季已經在多個小聯盟體系測試ABS系統，有的已經完全依靠電子好球帶，本壘板後的主審透過耳機聽取好壞球的即時判決之後，用傳統的手勢宣告機器研判的結果。

大聯盟明年春訓實施的好壞球挑戰制度，被認為是過渡時期的折衷方案，未來朝向全面使用電子好球帶取代真人判決好壞球。

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