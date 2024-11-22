聽新聞
0:00 / 0:00
MLB／賈吉也是全票獲選MVP 創洋基68年來首見紀錄
洋基重砲「法官」賈吉（Aaron Judge）以全票獲選美聯MVP，30張第1名選票、總分420分，擊敗自家隊友索托（Juan Soto）和皇家明星游擊手惠特（Bobby Witt Jr.）。
這是賈吉繼2022年以62轟賽季奪下MVP後再次獲獎，也是隊史第2位獲得全票MVP的球員，前一任是1956年的傳奇球星曼托（Mickey Mantle），也是隊史第6位拿下2座以上MVP的球員。
今年賈吉再次打出史詩級成績，58轟、144分打點，上壘率4成58、長打率0.701、OPS1.159、保送數133次、和野手fWAR值11.2，這些數據不僅是美聯第一，更是全大聯盟第一，奪得MVP實至名歸。
賈吉今年也寫下最快達成300支全壘打的打席數和出賽場次紀錄，除了美聯全壘打王、打點王之外，還入選美聯年度最佳陣容第一隊外野手，並獲得美聯外野手銀棒獎與漢克阿倫獎等個人獎項。
球迷必看
▪ 《台灣棒球訂製書》募資中👉加贈台灣英雄抗韓經典特報 只送不賣！
▪ 中華隊前進東京首戰惜敗委內瑞拉 12強賽最新戰況、賽程與比分表一覽
▪ 中華隊28人都是英雄 2024賽季成績一次看
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言