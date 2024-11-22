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MLB／賈吉也是全票獲選MVP 創洋基68年來首見紀錄

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
賈吉。 截圖自大聯盟官方X
賈吉。 截圖自大聯盟官方X

洋基重砲「法官」賈吉（Aaron Judge）以全票獲選美聯MVP，30張第1名選票、總分420分，擊敗自家隊友索托（Juan Soto）和皇家明星游擊手惠特（Bobby Witt Jr.）。

這是賈吉繼2022年以62轟賽季奪下MVP後再次獲獎，也是隊史第2位獲得全票MVP的球員，前一任是1956年的傳奇球星曼托（Mickey Mantle），也是隊史第6位拿下2座以上MVP的球員。

今年賈吉再次打出史詩級成績，58轟、144分打點，上壘率4成58、長打率0.701、OPS1.159、保送數133次、和野手fWAR值11.2，這些數據不僅是美聯第一，更是全大聯盟第一，奪得MVP實至名歸。

賈吉今年也寫下最快達成300支全壘打的打席數和出賽場次紀錄，除了美聯全壘打王、打點王之外，還入選美聯年度最佳陣容第一隊外野手，並獲得美聯外野手銀棒獎與漢克阿倫獎等個人獎項。

賈吉

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