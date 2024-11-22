聽新聞
0:00 / 0:00
MLB／指定打擊MVP第一人 大谷翔平第三度全票獲選
道奇隊日本球星大谷翔平今年球季締造史無前例的「50轟、50盜」賽季，也讓他在今天以全票獲選國聯MVP，成為史上第一位以指定打擊身分拿下MVP的球員。
大谷翔平加入美職後就不斷以二刀流天賦刷新多項紀錄，今年球季專心指定打擊照樣能寫下歷史，繼2021、2023年後拿下個人生涯第3座MVP，而且全部都是全票獲選，兩度全票獲選已經是史上唯一，如今再次堆高「大谷障礙」。
而大谷翔平在美聯、國聯都奪下MVP，則是繼羅賓森（Frank Robinson）後，史上第二位在兩個聯盟都拿下MVP的球員。
大谷翔平今年轉戰道奇隊就繳出54轟、130分打點的國聯雙冠王成績，外加59次盜壘為國聯第二，另外134分得分、上壘率3成90、長打率0.646、OPS 1.036也都是國聯第一。
球迷必看
▪ 《台灣棒球訂製書》募資中👉加贈台灣英雄抗韓經典特報 只送不賣！
▪ 中華隊前進東京首戰惜敗委內瑞拉 12強賽最新戰況、賽程與比分表一覽
▪ 中華隊28人都是英雄 2024賽季成績一次看
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言