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MLB／指定打擊MVP第一人 大谷翔平第三度全票獲選

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大谷翔平。 截圖自大聯盟官方X
大谷翔平。 截圖自大聯盟官方X

道奇隊日本球星大谷翔平今年球季締造史無前例的「50轟、50盜」賽季，也讓他在今天以全票獲選國聯MVP，成為史上第一位以指定打擊身分拿下MVP的球員。

大谷翔平加入美職後就不斷以二刀流天賦刷新多項紀錄，今年球季專心指定打擊照樣能寫下歷史，繼2021、2023年後拿下個人生涯第3座MVP，而且全部都是全票獲選，兩度全票獲選已經是史上唯一，如今再次堆高「大谷障礙」。

而大谷翔平在美聯、國聯都奪下MVP，則是繼羅賓森（Frank Robinson）後，史上第二位在兩個聯盟都拿下MVP的球員。

大谷翔平今年轉戰道奇隊就繳出54轟、130分打點的國聯雙冠王成績，外加59次盜壘為國聯第二，另外134分得分、上壘率3成90、長打率0.646、OPS 1.036也都是國聯第一。

大谷翔平 道奇

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