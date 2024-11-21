MLB／佐佐木朗希挑戰大聯盟 明年1月中旬後敲定球隊
日媒引述美國職棒大聯盟MLB官網報導，大聯盟主席曼佛瑞德（Rob Manfred）說，日本職棒23歲投手佐佐木朗希欲挑戰MLB，他的簽約時間預計落在2025年1月15日之後。
佐佐木被日媒稱為「令和怪物」，他效力的日職千葉羅德海洋隊本月9日表示，已同意佐佐木利用入札制度挑戰美國職棒大聯盟，接下來將辦理申請手續。
日本放送協會（NHK）、共同社報導，由於佐佐木未滿25歲，根據大聯盟的勞資規定，他只能從簽訂小聯盟合約起步，不過他能投出時速超過160公里的直球與落差很大的指叉球等，有望成為各支球隊競相爭奪的好手。
報導指出，主掌大聯盟全體事務的大聯盟主席評論尚未決定去向的個別投手相當罕見，而且許多美國媒體也紛紛以快訊報導此事，相當關注佐佐木。
而在集結大聯盟各球團與選手代理人等的冬季會議於下月召開之際，要敲定佐佐木去向的可能性很低，不過此事將如何影響今年冬季會議也備受外界關注。
球迷必看
▪ 《台灣棒球訂製書》募資中👉加贈台灣英雄抗韓經典特報 只送不賣！
▪ 中華隊前進東京爭冠！ 12強賽最新戰況、賽程與比分表一覽
▪ 中華隊28人都是英雄 2024賽季成績一次看
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言