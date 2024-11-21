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MLB／今永昇太國聯塞揚獎排名第5 菊池雄星美聯拿到1分
美國職棒塞揚獎得主今天出爐，老虎隊史庫柏（Tarik Skubal）、勇士隊塞爾（Chris Sale）分別在美聯、國聯勝出，亞洲投手也有兩人獲得選票，分別是小熊隊今永昇太、太空人隊菊池雄星。
史庫柏在30張選票都拿到第1名選票，以總分210分絕對優勢獲獎，菊池拿到1張第5名選票，總分1分和守護者隊史密斯（Cade Smith）排名並列美聯第9。
菊池今年在藍鳥隊投出4勝9敗、防禦率4.75，7月底被交易到太空人，繳出5勝1敗、防禦率2.70的佳績，整季結算9勝10敗、防禦率4.05，季後成為自由球員。
今永年初和小熊簽下4年5300萬美元合約，大聯盟菜鳥球季表現神勇，29場先發投出15勝3敗、防禦率2.91，不但是最多勝日本投手，而且勝場數、防禦率都在國聯排名第3。
他在國聯塞揚獎票選拿到7張第3名選票、8張第4名、1張第5名，總分合計38分排名第5。
塞爾在30張第1名選票拿下26張，總分198分勝出，費城人隊惠勒（Zack Wheeler）130分排名第2；海盜隊超級新人史肯斯（Paul Skenes）5月12日登上大聯盟，23場先發投出11勝3敗、防禦率1.96，以53分在國聯名列第3。
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