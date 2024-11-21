MLB／比肩90年代勇士三巨投偉業 三冠王塞爾奪塞揚獎加入傳奇
35歲左投塞爾（Chris Sale）從白襪、紅襪投到勇士隊，今年轉戰國聯首季投出生涯代表作，包辦三冠王和塞揚獎；大聯盟官網指出，塞爾的表現讓懷疑他的人閉嘴，終於獲得夢寐以求的獎項，重啟前往名人堂之路。
過去紅襪、白襪時期，塞爾曾在美聯塞揚獎票選連續7年名列前6，2017年排名第2最接近獎項，不敵印地安人隊（守護者隊前身）克魯柏（Corey Kluber）。
塞爾今年改披勇士球衣，生涯第14季出賽29場投出18勝3敗、防禦率2.38、奪三振225次，在國聯塞揚獎票選贏得輕鬆，30張第1名選票拿下26張，第2名則有4強，總分198分勝出。
費城人隊惠勒（Zack Wheeler）130分排名第2，海盜隊超級新人史肯斯（Paul Skenes）53分名列第3。
勇士上次拿到塞揚獎的左投是1998年葛拉文（Tom Glavine），塞爾成為隊史近26年第1人，對長期傷病史有感而發。他說：「首次得獎並不是容易的事，這對我來說很特別，很多人努力幫我才能如願。」
塞爾為勇士贏得隊史第8座塞揚獎，之前紀錄是1957年史潘（Warren Spahn）、1991和98年葛拉文、1993到95年麥達克斯（Greg Maddux）、1996年史摩茲（John Smoltz），道奇隊12座塞揚獎在大聯盟排名第1。
塞爾生涯14年累積138勝83敗、防禦率3.04，今年締造個人單季最多勝紀錄，他說：「最重要還是保持健康，生涯早期有些成功，最近幾年身體出了狀況，如果不能在場上，什麼也做不了。」
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