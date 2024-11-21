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MLB／史庫柏全票通過奪塞揚 追上韋蘭德、薛則隊史成就
老虎隊王牌投手史庫柏（Tarik Skubal）今天過28歲生日，在眾多親友的歡呼聲中奪下美聯塞揚獎，他說：「這非常特別，所有辛苦工作讓一切都值得了。」
史庫柏本季出賽31場，投出18勝4敗、防禦率2.39、奪三振228次，跟上2011年「虎王」韋蘭德（Justin Verlander）的腳步，當年他也是美聯投手三冠王，以超強氣勢拿下美聯塞揚獎。
老虎暌違10年重返季後賽，史庫柏是最大功臣，不但追上韋蘭德的成就，也是2014年薛則（Max Scherzer）之後，老虎再度出現單季18勝投手，單季防禦率更是隊史近48年最低。
史庫柏在30張選票全部包辦第1，拿到210分，皇家隊盧戈（Seth Lugo）93分居次，守護者隊「終結者」克拉塞（Emmanuel Clase）66分排名第3。
史庫柏今年31場先發有24場讓對手得分在兩分以下，合計22場優質先發，也是大聯盟史上第22位投手三冠王；塞揚獎從1956年設立至今，所有三冠王同一季也都得獎。
老虎隊史出現5位塞揚獎得主，前4人是1968和69年麥克連（Denny McLain）、1984年赫南德茲（Willie Hernandez、2011年韋蘭德、2013年薛則。
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