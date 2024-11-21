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MLB／塞揚獎得主毫無意外 兩聯盟三冠王史庫柏、塞爾勝出
美國職棒塞揚獎得主今天出爐，兩聯盟都沒有意外，老虎隊史庫柏（Tarik Skubal）、勇士隊塞爾（Chris Sale）分別在美聯、國聯勝出，史庫柏更是獲得30張第一名選票，以壓倒性的優勢獲獎。
美國媒體ESPN指出，這兩位塞揚獎得主很多共同點，都是左投、三冠王，也都動過韌帶置換手術，現在一起拿下生涯首座塞揚獎，這僅是大聯盟史上第3次同季兩位左投獲獎。
史庫柏生涯第5季出賽31場，戰績18勝4敗、防禦率2.39、奪三振228次，抱回最佳投手獎成為28歲生日的最大禮物。
35歲老將塞爾生涯第14季，首次轉戰國聯就奪下塞揚獎，出賽29場投出18勝3敗、防禦率2.38、奪三振225次，在30張第一名選票拿下26張。
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