MLB／塞揚獎得主毫無意外 兩聯盟三冠王史庫柏、塞爾勝出

大聯盟官方指出，在今年獲得2105萬美元合格報價的13人當中，僅紅人馬丁尼茲（Nick Martinez）接受，其餘12人都會維持自由球員的身分。 除了馬丁尼茲外，其餘在今年獲得合格報價的球員

2024-11-20 10:55