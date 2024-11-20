MLB／「美粒果」球場將成歷史 日企「大金」取得太空人主場冠名權

太空人隊近日宣布，自家主場美粒果棒球場（Minute Maid Park），將從明年1月1日起改名為「大金球場」（Daikin Park），這項冠名權合約將到2039年賽季。

根據日媒報導，這是第一次有日本企業取得大聯盟主場的冠名權。 這座「美粒果棒球場」是在2000年啟用，原本名為「Enron Field」，當時與安隆公司（Enron）公司簽下一份為期30年、價值1億美元的協議，但安隆公司因為著名的安隆醜聞案在2001年破產後，讓這座球場一度改名為太空人球場（Astros Field）。

Daikin Park.



Coming January 2025 pic.twitter.com/8NJbm9cEu1 — Houston Astros (@astros) 2024年11月18日

可口可樂在2002年6月取得太空人主場冠名權，以旗下知名果汁品牌「美粒果」為命名，該份協議價值超過1億美元、時間長達28年。 如今，日本知名公司大金工業位在北美的子公司「大金舒適科技北美公司（Daikin Comfort Technologies North America）」，取得太空人主場的冠名權，合約時間長達15年，直到2039年。 太空人隊表示，「美粒果」將繼續作為球隊的合作夥伴，雙方的合約至2029年。

至於大金球場的開幕戰則是在明年3月27號，太空人將在新賽季迎戰來訪的大都會。

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