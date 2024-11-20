MLB／有聊有機會！國聯強權費城人也加入會面索托行列
大聯盟自由市場最大咖球星索托（Juan Soto）日前已經與多支球隊相約，近期再傳出要與國聯強隊費城人進行商談。索托先前已經與藍鳥隊、紅襪隊、大都會隊與洋基隊見面，同時預計會再與道奇隊會面，但目前都還沒有球隊向索托提出正式合約報價。
大聯盟官網報導提到，費城人已經擁有相當完整的陣容，不過今年季後賽他們未能挺進國聯冠軍戰，因此他們正在尋求更突破的方法。且費城人管理層早已展現出願意花錢補強的意願，包含哈波（Bryce Harper）、透納（Trea Turner）、惠勒（Zack Wheeler）、瑞爾穆托（J.T. Realmuto）、諾拉（Aaron Nola）、 卡斯特蘭諾斯（Nick Castellanos）、史瓦柏（Kyle Schwarber）等人的簽約與續約。
費城人CEO米道頓（John Middleton）先前在談到索托時，曾表示他相信這位外野手會願意留在紐約，儘管洋基與大都會都被評估是最有可能延攬索托的球隊，不過費城人也有機會做為「掩飾性競標者」來參與索托的競標。
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