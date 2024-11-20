MLB／今年僅1人接受合格報價 道奇「西語老師」投入自由市場

大聯盟官方指出，在今年獲得2105萬美元合格報價的13人當中，僅紅人馬丁尼茲（Nick Martinez）接受，其餘12人都會維持自由球員的身分。

除了馬丁尼茲外，其餘在今年獲得合格報價的球員有金鶯隊塞揚強投柏恩斯（Corbin Burnes）、勇士隊投手弗里德（Max Fried）、大都會隊阿隆索（Pete Alonso）、坦德（Anthony Santander）、右投塞維里諾（Luis Severino）、左投米納亞（Sean Manaea）、釀酒人隊游擊手亞當斯（Willy Adames）、太空人隊三壘手布萊格曼（Alex Bregman）、紅襪隊右投皮維塔（Nick Pivetta）、 響尾蛇隊一壘手沃克（Christian Walker）、洋基隊外野手索托（Juan Soto）以及道奇隊外野手赫南德茲（Teoscar Hernandez）。

合格報價制度上路以來，僅有14人接受，本季馬丁尼茲成為其中之一。 美聯社

報導指出，自2012年實施合格報價後，加上今年，總共只有14位球員接受合格報價，獲得合格報價的球員若被新球隊簽下，母隊將可以獲得選秀補償。拒絕合格報價的球員依舊能夠與母隊簽約，赫南德茲在今年與球隊簽下短約證明身手並幫助道奇奪冠，他也喊話希望能夠續留。不過由於他今年表現非常搶眼，已經傳出有紅襪、金鶯等隊想要網羅他。

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