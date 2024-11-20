MLB／菅野智之的下一站是天使？ 資深記者聯想到黑田博樹

日職讀賣巨人隊35歲強投菅野智之今年季後將挑戰大聯盟舞台，由於是行使海外自由球員權利，不需透過入札制度。根據大聯盟官網記者摩洛西（Jon Paul Morosi）在《MLB Network》的節目中指出，傳出天使隊對菅野智之有興趣。

菅野智之過去3個賽季受到傷勢影響，表現欠佳，2023年整季先發14場，只拿到4勝是生涯單季新低，另吞8敗，防禦率為3.36。不過菅野今年上演大復活，整季先發24場，交出15勝3敗、防禦率僅1.67，每局被上壘率僅0.94，奪下生涯第4座央聯勝投王。

日職廣島隊傳奇投手黑田博樹在32歲時選擇旅美，最終回到廣島退休。 美聯社

摩洛西指出，儘管菅野已不年輕，但他曾在2017年經典賽四強戰對美國隊交出好投，還舉曾經效力道奇隊與洋基隊的日籍投手黑田博樹為例，當時他也在32歲時決定挑戰大聯盟，認為2人很相似。黑田博樹在旅美生涯共7個賽季，效力過道奇與洋基，生涯共出賽212場有211場先發，累積79勝79敗，防禦率3.45。

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