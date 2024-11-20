快訊

快搶！iPad mini 7蘋果官網突襲開賣 網曝這平台還加碼贈品掀果粉跳槽

「我當然敢辦她」！勞長何佩珊承諾本周完成懲處謝宜容 移送監院檢調

12強複賽明開打 日媒分析3隊戰力：中華隊投手強、打者警戒陳傑憲

MiLB／鄧愷威遭巨人DFA 空出40人名單給新秀

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
旅美舊金山巨人隊投手鄧愷威遭到球團DFA。 路透社
旅美舊金山巨人隊投手鄧愷威遭到球團DFA。 路透社

因應規則五選秀保護新人，美國職棒巨人隊將台灣投手鄧愷威指定轉讓（DFA），空出40人名單給羅格戴爾（Carson Ragsdale）、西摩（Carson Seymour）兩名右投手。

將滿26歲的鄧愷威今年曾以40人名單球員身分參加大聯盟春訓，在3月30日被拉上大聯盟，成為第17位站上大聯盟舞台的台灣選手，也延續自2002年以來年年都有台灣球員在大聯盟出賽的紀錄。

在大聯盟的4場中繼出賽，鄧愷威11局投出7次三振，但也有多達8次四壞與1次觸身球，被敲15支安打、丟掉12分，防禦率9.82，並在4月底下放到小聯盟3A。

而在3A的23場出賽中，鄧愷威成績是3勝6敗、防禦率8.60，投75.1局被敲95支安，包含14轟，三振61次、保送44次、觸身球7次，被打擊率為3成05，每局被上壘率為1.81。

而在今天需要騰出40人名單空間時，巨人隊決定將鄧愷威放入指定轉讓，代表接下來7天可能被交易出去、下放小聯盟，或是釋出。

大聯盟 小聯盟 鄧愷威

延伸閱讀

12強賽／吉力吉撈全英文受訪 大讚澳洲選秀狀元必登大聯盟

12強賽／官方大讚陳冠偉極品指叉 連大聯盟記者都佩服

MLB／兩聯盟新人王沒意外！海盜狀元史肯斯與洋基希爾獲獎

日職／確定挑戰大聯盟後首露面 佐佐木朗希感謝羅德成全「美」夢

相關新聞

MiLB／鄧愷威遭巨人DFA 空出40人名單給新秀

因應規則五選秀保護新人，美國職棒巨人隊將台灣投手鄧愷威指定轉讓（DFA），空出40人名單給羅格戴爾（Carson Rag...

MLB／菅野智之的下一站是天使？ 資深記者聯想到黑田博樹

日職讀賣巨人隊35歲強投菅野智之今年季後將挑戰大聯盟舞台，由於是行使海外自由球員權利，不需透過入札制度。根據大聯盟官網記者摩洛西（Jon Paul Morosi）在《MLB Network》的節目中指

MLB／最佳總教練！沃特寫史上最速 墨菲成釀酒人第一人

美國職棒年度最佳總教練獎今天出爐，守護者隊沃特（Stephen Vogt）成為球員轉教練奪獎速度最快的一人，釀酒人隊墨菲...

MLB／積極瞄準球星+農場開花 美媒曝：紅襪休賽季要撒幣了！

紅襪今年季後傳出對索托（Juan Soto）、弗里德（Max Fried）以及塞揚強投史奈爾（Blake Snell）等人有興趣，這也讓美國媒體預期，有別於去年休賽季沒什麼動作，今年紅襪可能會有大動作

MLB／鈴木一朗叩關2025名人堂 外界看好史上第2位全票通過

2025美國棒球名人堂候選名單今天出爐，新入列的14人包括日本名將鈴木一朗，後援投手瓦格納去年以5票之差成遺珠，今年是他...

MLB／留不住「西語老師」就搶索托？ 道奇本周將安排會面

根據相關人士像大聯盟官網記者費恩森（Mark Feinsand）透露，道奇隊將在本周與自由市場最大熱門，本季效力於洋基隊的索托（Juan Soto）會面。 目前已與索托會面過的球隊包含紅襪隊、藍

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。