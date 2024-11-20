MiLB／鄧愷威遭巨人DFA 空出40人名單給新秀

因應規則五選秀保護新人，美國職棒巨人隊將台灣投手鄧愷威指定轉讓（DFA），空出40人名單給羅格戴爾（Carson Ragsdale）、西摩（Carson Seymour）兩名右投手。

將滿26歲的鄧愷威今年曾以40人名單球員身分參加大聯盟春訓，在3月30日被拉上大聯盟，成為第17位站上大聯盟舞台的台灣選手，也延續自2002年以來年年都有台灣球員在大聯盟出賽的紀錄。

在大聯盟的4場中繼出賽，鄧愷威11局投出7次三振，但也有多達8次四壞與1次觸身球，被敲15支安打、丟掉12分，防禦率9.82，並在4月底下放到小聯盟3A。

而在3A的23場出賽中，鄧愷威成績是3勝6敗、防禦率8.60，投75.1局被敲95支安，包含14轟，三振61次、保送44次、觸身球7次，被打擊率為3成05，每局被上壘率為1.81。

而在今天需要騰出40人名單空間時，巨人隊決定將鄧愷威放入指定轉讓，代表接下來7天可能被交易出去、下放小聯盟，或是釋出。

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