MLB／積極瞄準球星+農場開花 美媒曝：紅襪休賽季要撒幣了！
紅襪今年季後傳出對索托（Juan Soto）、弗里德（Max Fried）以及塞揚強投史奈爾（Blake Snell）等人有興趣，這也讓美國媒體預期，有別於去年休賽季沒什麼動作，今年紅襪可能會有大動作「撒幣」補強。
《The Athletic》記者羅森索（Ken Rosenthal）表示，有別於去年休賽期紅襪並未積極補強，今年紅襪是「認真的」，無論是在自由球員簽約上、或是球員交易上，可以預期會有大動作。日前紅襪也已經與索托團隊會面，並傳出兩方在3小時的會面中，非常有成效。
羅森索分析，首先，紅襪自己知道去年休賽季的操作並不優秀，再者，紅襪的農場已經培育出一些不錯的選手， 上賽季他們打出了5成勝率，可以預期下賽季會更好。 「所以我看到紅襪今年積極動作，上賽季他們沒有這樣的目標，今年感覺不一樣了。」羅森索說道。
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