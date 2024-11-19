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MLB／鈴木一朗叩關2025名人堂 外界看好史上第2位全票通過

中央社／ 紐約18日綜合外電報導
外界看好鈴木一朗可能成為繼洋基終結者李維拉之後，第2位以全票入選名人堂的球員。 路透
外界看好鈴木一朗可能成為繼洋基終結者李維拉之後，第2位以全票入選名人堂的球員。 路透

2025美國棒球名人堂候選名單今天出爐，新入列的14人包括日本名將鈴木一朗，後援投手華格納去年以5票之差成遺珠，今年是他挑戰進入名人堂的最後機會。

路透社報導，外界看好鈴木一朗可能成為繼洋基終結者李維拉（Mariano Rivera）之後，第2位以全票入選名人堂的球員。除了鈴木一朗，西雅圖水手強投「國王」赫南德茲（Felix Hernandez）同為首次進入名人堂候選名單，紐約洋基投手沙巴西亞（CC Sabathia）與波士頓紅襪名將佩卓亞（Dustin Pedroia）也在這14人之列。

鈴木一朗2001年包辦美國聯盟年度最佳新秀與最有價值球員，在他大聯盟生涯前10個賽季，每年都入選明星賽陣容。這位10屆金手套得主的外野手，退休時總共累計3089支安打，打擊率高達0.311。

綽號「國王」的赫南德茲生涯6度入選明星賽，並榮獲2010年美聯塞揚獎（AL Cy Young）。他在2012年投出完全比賽，並在2010年以2.27與2014年的2.14，兩度贏得聯盟年度防禦率王。他在大聯盟總計拿下169勝，送出2524次三振。

2024年有3位退役球星入選美國棒球名人堂，包括傳奇三壘手貝爾崔（Adrian Beltre）、前雙城捕手茂爾（Joe Mauer）及前洛磯強打赫爾頓（Todd Helton）。後援投手華格納（Billy Wagner）去年以5票之差飲恨，今年是他第10次進入候選名單，也是他挑戰進入名人堂的最後機會。

名人堂 明星賽 鈴木一朗

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