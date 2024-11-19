MLB／留不住「西語老師」就搶索托？ 道奇本周將安排會面
根據相關人士像大聯盟官網記者費恩森（Mark Feinsand）透露，道奇隊將在本周與自由市場最大熱門，本季效力於洋基隊的索托（Juan Soto）會面。
目前已與索托會面過的球隊包含紅襪隊、藍鳥隊以及大都會隊，而今天則是預計會與老東家洋基碰面。
道奇在陣中強打「西語老師」赫南德茲（Teoscar Hernandez）季後成為自由球員，是否續約未定，而教練團也有意讓貝茲（Mookie Betts）回到內野，外野確實騰出了一個位置，因此需要有一名強打填補火力，索托自然是第一人選。
在經歷了2024年球季的出色表現後，索托成為了今年休賽期市場上最引人注目的自由球員。索托在效力洋基隊的第一個賽季打出41轟，創下職業生涯新高，並幫助洋基隊自2009年以來再度進入世界大賽。
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