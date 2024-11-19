快訊

內湖傳槍響！假投資詐騙5千萬車手拒檢駕車衝撞 警開11槍抓2人

iPhone 17 Air薄度曝！將成史上最薄iPhone 配台積電新晶片效能更高

留不住！北市和平新生天橋今開拆 30天完成封橋拆除作業

MLB／兩聯盟新人王沒意外！海盜狀元史肯斯與洋基希爾獲獎

中央社／ 紐約18日綜合外電報導
兩聯盟新人王沒太多意外，分別由海盜史肯斯與洋基希爾拿下。 截圖自MLB官方X
兩聯盟新人王沒太多意外，分別由海盜史肯斯與洋基希爾拿下。 截圖自MLB官方X

美國職棒大聯盟（MLB）年度新人獎今天揭曉，國家聯盟由匹茲堡海盜的史肯斯（Paul Skenes）拿下，美國聯盟則是由紐約洋基的希爾（Luis Gil）獲得。

海盜隊22歲超級新人史肯斯是2023年的選秀狀元，他只在小聯盟待了一年多就在今年5月升上大聯盟。他大聯盟前2戰10局三振18名打者，最快球速飆到164公里；例行賽累計11勝3敗，防禦率僅1.96。

史肯斯贏得23張1名選票，以總分136拿下國聯新人王。

26歲的希爾是自2017年「法官」賈吉（AaronJudge）贏得新人獎以來首位獲此殊榮的洋基球員。希爾今年例行賽15勝7敗，防禦率也僅有3.50。他在季後賽出賽8局，防禦率6.75。

希爾在第1名選票僅15張，總分106，他以5分的微小差距擊敗巴爾的摩金鶯的考瑟（Colton Cowser）；考瑟獲得13張第1名選票，總分101。

今年大聯盟新人王是自1981年以來首見國聯與美聯均由先發投手獲得，當年國聯是由瓦倫祖拉（Fernando Valenzuela）拿下，美聯是由瑞蓋提（DaveRighetti）獲選。

大聯盟 海盜

延伸閱讀

12強賽／A組大混戰！6隊都是1勝1敗 晉級形勢混沌

NBA／拖慢騎士節奏、強化身體對抗 亞特金森：籃網像在打FIBA比賽

MLB／柯爾開門後又秒關門留洋基 業界評估認清拿不到更好合約

MLB／G1交給王牌柯爾！洋基教頭談「奇基」大戰懂球界渴望

相關新聞

MLB／兩聯盟新人王沒意外！海盜狀元史肯斯與洋基希爾獲獎

美國職棒大聯盟（MLB）年度新人獎今天揭曉，國家聯盟由匹茲堡海盜的史金斯（Paul Skenes）拿下，美國聯盟則是由紐...

MLB／鈴木一朗叩關2025名人堂 外界看好史上第2位全票通過

2025美國棒球名人堂候選名單今天出爐，新入列的14人包括日本名將鈴木一朗，後援投手瓦格納去年以5票之差成遺珠，今年是他...

MLB／留不住「西語老師」就搶索托？ 道奇本周將安排會面

根據相關人士像大聯盟官網記者費恩森（Mark Feinsand）透露，道奇隊將在本周與自由市場最大熱門，本季效力於洋基隊的索托（Juan Soto）會面。 目前已與索托會面過的球隊包含紅襪隊、藍

MLB／婚禮計畫繼續推遲 大谷翔平豪宅賣出後「只住飯店」

道奇日籍球星大谷翔平在加盟洛杉磯道奇的第一個賽季，迎來職業生涯的另一個巔峰時刻。不僅幫助球隊奪得世界大賽冠軍，更創下「54轟59盜」的驚人紀錄。然而，在這耀眼成就的背後，新婚妻子田中真美子（Mamik

MLB／海盜祭出「撒必死」只為換史肯斯球員卡 體操明星女友也加碼

球員卡公司Topps日前推出2024年版《Chrome Update Series》球員卡，當中最大獎無疑是海盜22歲火球狀元史肯斯（Paul Skenes）限量首秀親簽卡，內含球衣補丁，全世界僅一張

MLB／例行賽只投7場 道奇牛棚火球男明年上半季又報銷

道奇火球男葛雷特洛（Brusdar Graterol）今年飽受傷勢影響，幾乎缺席整季。而近日根據《ESPN》報導，他將在休賽季接受右肩盂唇修復手術，預計明年上半季又將報銷。 葛雷特洛今年受到肩膀

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。