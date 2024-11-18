MLB／婚禮計畫繼續推遲 大谷翔平豪宅賣出後「只住飯店」

道奇日籍球星大谷翔平在加盟洛杉磯道奇的第一個賽季，迎來職業生涯的另一個巔峰時刻。不僅幫助球隊奪得世界大賽冠軍，更創下「54轟59盜」的驚人紀錄。然而，在這耀眼成就的背後，新婚妻子田中真美子（Mamiko Tanaka）在背後的支持成為不可忽視的重要力量。

根據《NEWS POST SEVEN》的報導，在11月2日的奪冠遊行中，大谷翔平與真美子的甜蜜互動引起媒體和粉絲的關注。當天，真美子輕拍大谷的頭，兩人相視而笑，散發著自然的幸福氛圍。

大谷的父親先前曾讚揚真美子，表示：「沒有真美子，就沒有現在的翔平。」他提到，自從結婚後，大谷變得更加圓融，少了過去的鋒芒，這些改變在大谷的輕鬆笑容中一覽無遺。

報導指出，大谷在這個賽季秉持著「比賽後立即回家」的生活作息，而負責接送的正是妻子真美子。此外，真美子還積極研究料理，為大谷準備營養豐富的餐點，確保他的身體狀態處於最佳狀態。她的支持成為大谷本賽季成功的重要後盾，幫助他專注於比賽，應對外界壓力。

大谷與妻子參與道奇冠軍遊行。 路透社

即便面臨生活挑戰，例如早前購置的洛杉磯豪宅因被媒體曝光而選擇出售，夫妻倆不得不長期居住在飯店，真美子始終堅定地支持著大谷，與大谷的父母密切討論家庭生活細節，努力為大谷營造一個溫暖舒適的環境。

雖然大谷與真美子在今年2月宣布結婚，但截至目前仍未舉辦婚禮。據親戚透露，真美子從結婚後便未曾返回娘家，始終陪伴在大谷身旁。「因為大谷在努力奮鬥，真美子怎麼可能自己一個人回家呢？連婚禮的消息都還沒有聽說過，」親戚笑著說道。

原本賽季結束後，大谷與真美子夫妻倆計畫返回日本，但因大谷在世界大賽第2場比賽不慎左肩受傷，隨後進行手術，目前仍是以復健為首要任務。真美子也將繼續陪伴在側，夫妻倆的返國和婚禮計畫因此再次推遲。

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