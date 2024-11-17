日職／確定挑戰大聯盟後首露面 佐佐木朗希感謝羅德成全「美」夢

「令和怪物」佐佐木朗希在歷經紛擾後確定挑戰大聯盟，今天在羅德感謝祭上首度公開與球迷見面，感謝球隊的支持，讓他有機會挑戰大聯盟。監督吉井理人表示，「雖然之後就是不同球隊了，但我會繼續支持這位年輕人迎接新挑戰。」

羅德今天舉辦感謝祭，吉井邀請佐佐木上前致詞時表示，「抱歉，我差點忘了一件重要的事，有一位選手明年球季將要離開羅德，迎接新的挑戰，是的，就是朗希。」他向子弟兵送上祝福，儘管此後不再是同一隊，「但我會支持這位年輕選手，希望能為他送上溫暖的心意。」

佐佐木表示，「因為有球隊的支持，才能給我挑戰大聯盟的機會。」他也向球迷表達感謝，「過去幾年不順時或是碰到受傷時，因為有許多人的支持，才能克服並堅持下來，我會將這些所收到的熱情的支持、嚴厲的鼓勵化為力量，在美國盡我所能表現。」

佐佐木朗希從上個冬天就有意挑戰大聯盟，一度與羅德議約卡關，成為全日職最後完成合約的選手；今年球季落幕後再度為提前旅美與球團展開交涉，最終獲得羅德點頭，待正式提出入札後，將有45天的議約時間，成為今年自由市場上重磅大魚。

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