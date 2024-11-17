快訊

APEC合照有深意？習近平站C位、拜登流放後排 外媒狠譏「超級跛鴨」

12強賽／台灣球迷一舉動 震撼日本球評：令人感動的一刻

石英告別式現場曝光 前女婿焦恩俊送花籃致哀

聽新聞
0:00 / 0:00

日職／確定挑戰大聯盟後首露面 佐佐木朗希感謝羅德成全「美」夢

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
佐佐木朗希將挑戰大聯盟。 美聯社
佐佐木朗希將挑戰大聯盟。 美聯社

「令和怪物」佐佐木朗希在歷經紛擾後確定挑戰大聯盟，今天在羅德感謝祭上首度公開與球迷見面，感謝球隊的支持，讓他有機會挑戰大聯盟。監督吉井理人表示，「雖然之後就是不同球隊了，但我會繼續支持這位年輕人迎接新挑戰。」

羅德今天舉辦感謝祭，吉井邀請佐佐木上前致詞時表示，「抱歉，我差點忘了一件重要的事，有一位選手明年球季將要離開羅德，迎接新的挑戰，是的，就是朗希。」他向子弟兵送上祝福，儘管此後不再是同一隊，「但我會支持這位年輕選手，希望能為他送上溫暖的心意。」

佐佐木表示，「因為有球隊的支持，才能給我挑戰大聯盟的機會。」他也向球迷表達感謝，「過去幾年不順時或是碰到受傷時，因為有許多人的支持，才能克服並堅持下來，我會將這些所收到的熱情的支持、嚴厲的鼓勵化為力量，在美國盡我所能表現。」

佐佐木朗希從上個冬天就有意挑戰大聯盟，一度與羅德議約卡關，成為全日職最後完成合約的選手；今年球季落幕後再度為提前旅美與球團展開交涉，最終獲得羅德點頭，待正式提出入札後，將有45天的議約時間，成為今年自由市場上重磅大魚。

佐佐木朗希 大聯盟 羅德

延伸閱讀

12強賽／日本「大魔神」也瘋狂 盛讚陳傑憲「打球方式很漂亮」

MLB／道奇非最佳去處 美媒點朗希最速配隊伍：能練成王牌

MLB／怒批佐佐木朗希是「任性選手」OB：完全比賽後沒成長

令和怪物佐佐木朗希報到！ 日本投手接力主宰大聯盟

相關新聞

日職／確定挑戰大聯盟後首露面 佐佐木朗希感謝羅德成全「美」夢

「令和怪物」佐佐木朗希在歷經紛擾後確定挑戰大聯盟，今天在羅德感謝祭上首度公開與球迷見面，感謝球隊的支持，讓他有機會挑戰大...

MLB／海盜祭出「撒必死」只為換史肯斯球員卡 體操明星女友也加碼

球員卡公司Topps日前推出2024年版《Chrome Update Series》球員卡，當中最大獎無疑是海盜22歲火球狀元史肯斯（Paul Skenes）限量首秀親簽卡，內含球衣補丁，全世界僅一張

MLB／例行賽只投7場 道奇牛棚火球男明年上半季又報銷

道奇火球男葛雷特洛（Brusdar Graterol）今年飽受傷勢影響，幾乎缺席整季。而近日根據《ESPN》報導，他將在休賽季接受右肩盂唇修復手術，預計明年上半季又將報銷。 葛雷特洛今年受到肩膀

MLB／季後賽重臣留不住！32.4億大約談判破局 道奇先發主力恐出走

道奇今年順利成為世界大賽冠軍後，休賽季也積極補強並保住奪冠班底。不料美媒《Sporting News》記者馬漢姆德（Aaliyan Mohammed）近期爆料，陣中先發主力弗列爾提（Jack Flah

MLB／道奇非最佳去處 美媒點朗希最速配隊伍：能練成王牌

羅德「令和怪物」佐佐木朗希今年季後確定透過入札制度挑戰大聯盟，引起關注，外界對於這位年輕強投下家選擇也相當好奇。近日美媒《The Athletic》記者鮑登（Jim Bowden）就對此進行分析，並點

MLB／颶風掀翻主場屋頂開季修不好 光芒租借洋基春訓基地應急

光芒主場純品康納球場（Tropicana Field）上月遭到米爾頓颶風（Hurricane Milton）重創，修復期長達13個月，確定趕不上新賽季開幕，因此球團決定借用洋基小聯盟球場史坦布瑞納球場

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。