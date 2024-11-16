MLB／海盜祭出「撒必死」只為換史肯斯球員卡 體操明星女友也加碼

球員卡公司Topps日前推出2024年版《Chrome Update Series》球員卡，當中最大獎無疑是海盜22歲火球狀元史肯斯（Paul Skenes）限量首秀親簽卡，內含球衣補丁，全世界僅一張，預計價值高達6位數。而不僅球迷想要，連海盜球團都亟欲獲得該卡，因此祭出超優渥條件與幸運球迷交換，甚至連史肯斯美麗女友鄧恩（Olivia Dunne）都加碼特別獎勵，能與她一起去看球。

To the lucky person who finds this card… We’d love to bring this card home to PNC Park to share with all Buccos fans.



Here’s our offer: https://t.co/qSDgZg3C8p pic.twitter.com/efNGhjidQ4 — Pittsburgh Pirates (@Pirates) 2024年11月15日

為了與球迷交換卡片，海盜祭出大量「撒必死」，包括2張未來30年主場本壘板後座位的季票、與史肯斯本人見面並奉上親簽球衣，參觀海盜春訓場地以及和球隊一起進行熱身、打擊練習等。

此外，史肯斯的體操網紅女友鄧恩也額外加碼，提出願意交換卡片的幸運球迷將能夠與她一同前往包廂觀賽。

鄧恩。 路透社

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