快訊

12強Live／中華全力對抗日本強投才木浩人 要打贏圖書館戰爭

獨／薄瓜瓜妻許惠瑜 從小美到大 父兄皆寵「小魔女」

台南下午10分鐘內連2震 氣象署：今年中南部地震確實多

MLB／例行賽只投7場 道奇牛棚火球男明年上半季又報銷

聯合新聞網／ 綜合報導
道奇葛雷特洛將在休賽季接受右肩盂唇修復手術，預計明年上半季報銷。 法新社
道奇葛雷特洛將在休賽季接受右肩盂唇修復手術，預計明年上半季報銷。 法新社

道奇火球男葛雷特洛（Brusdar Graterol）今年飽受傷勢影響，幾乎缺席整季。而近日根據《ESPN》報導，他將在休賽季接受右肩盂唇修復手術，預計明年上半季又將報銷。

葛雷特洛今年受到肩膀發炎與腿部傷勢困擾，整季例行賽僅出戰7場，主投7.1局送出7次三振，防禦率2.45。進入季後賽他仍然在養傷，直到世界大賽才回歸，留下2.1局3K，防禦率3.86的成績。

相比本季的狀態，葛雷特洛去年出戰生涯最高68場，繳出了67.1局48K，防禦率1.20的優質成績，是道奇重要的牛棚戰力。為了明年能夠順利出賽，他在昨日接受了名醫埃拉特切（Neal ElAttrache）的手術，並預計在2025下半季才能復出。

Graterol 葛雷特洛 道奇

相關新聞

MLB／季後賽重臣留不住！32.4億大約談判破局 道奇先發主力恐出走

道奇今年順利成為世界大賽冠軍後，休賽季也積極補強並保住奪冠班底。不料美媒《Sporting News》記者馬漢姆德（Aaliyan Mohammed）近期爆料，陣中先發主力弗列爾提（Jack Flah

MLB／例行賽只投7場 道奇牛棚火球男明年上半季又報銷

道奇火球男葛雷特洛（Brusdar Graterol）今年飽受傷勢影響，幾乎缺席整季。而近日根據《ESPN》報導，他將在休賽季接受右肩盂唇修復手術，預計明年上半季又將報銷。 葛雷特洛今年受到肩膀

MLB／道奇非最佳去處 美媒點朗希最速配隊伍：能練成王牌

羅德「令和怪物」佐佐木朗希今年季後確定透過入札制度挑戰大聯盟，引起關注，外界對於這位年輕強投下家選擇也相當好奇。近日美媒《The Athletic》記者鮑登（Jim Bowden）就對此進行分析，並點

MLB／颶風掀翻主場屋頂開季修不好 光芒租借洋基春訓基地應急

光芒主場純品康納球場（Tropicana Field）上月遭到米爾頓颶風（Hurricane Milton）重創，修復期長達13個月，確定趕不上新賽季開幕，因此球團決定借用洋基小聯盟球場史坦布瑞納球場

MLB／老將身手回春成勇士王牌 塞爾奪隊史首座東山再起獎

大聯盟今天陸續公布個人及團體獎項，其中東山再起獎國聯、美聯得獎者分別是勇士王牌塞爾（Chris Sale）和白襪火球男克羅謝（Garrett Crochet）。 The @Braves adde

MLB／年度陣容大谷5次入選第1隊創紀錄 今永昇太入選第2隊

美國職棒大聯盟MLB今天公布2024年度最佳陣容名單，洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平與明星外野手貝茲（Mookie Bett...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。