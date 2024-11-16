MLB／例行賽只投7場 道奇牛棚火球男明年上半季又報銷

道奇火球男葛雷特洛（Brusdar Graterol）今年飽受傷勢影響，幾乎缺席整季。而近日根據《ESPN》報導，他將在休賽季接受右肩盂唇修復手術，預計明年上半季又將報銷。

葛雷特洛今年受到肩膀發炎與腿部傷勢困擾，整季例行賽僅出戰7場，主投7.1局送出7次三振，防禦率2.45。進入季後賽他仍然在養傷，直到世界大賽才回歸，留下2.1局3K，防禦率3.86的成績。

相比本季的狀態，葛雷特洛去年出戰生涯最高68場，繳出了67.1局48K，防禦率1.20的優質成績，是道奇重要的牛棚戰力。為了明年能夠順利出賽，他在昨日接受了名醫埃拉特切（Neal ElAttrache）的手術，並預計在2025下半季才能復出。

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