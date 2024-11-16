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MLB／季後賽重臣留不住！32.4億大約談判破局 道奇先發主力恐出走

聯合新聞網／ 綜合報導
道奇先發主力弗列爾提與球隊談判破局，恐怕留不住。 路透社
道奇先發主力弗列爾提與球隊談判破局，恐怕留不住。 路透社

道奇今年順利成為世界大賽冠軍後，休賽季也積極補強並保住奪冠班底。不料美媒《Sporting News》記者馬漢姆德（Aaliyan Mohammed）近期爆料，陣中先發主力弗列爾提（Jack Flaherty）成為自由球員後，與球隊談判破局，恐怕留不住。

弗列爾提今年季中從老虎轉戰至道奇，先發出戰10場，主投55.1局飆61K，防禦率3.58，為球隊傷兵滿營的輪值貢獻巨大助力。進入季後賽雖然狀態大起大落，但仍是穩定一號先發人選。

馬漢姆德指出，今年表現優異的弗列爾提成為自由身後，向道奇索取了一份總值1億美元（約台幣32.4億）的合約，不過遭到拒絕。這代表對這位球員垂涎的其餘競爭者可能會趁機出手，急需一名輪值主力的國民和道奇世界大賽對手洋基目前是最大潛在追求者。

Flaherty MLB 弗列爾提 道奇

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