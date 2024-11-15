MLB／道奇非最佳去處 美媒點朗希最速配隊伍：能練成王牌

羅德「令和怪物」佐佐木朗希今年季後確定透過入札制度挑戰大聯盟，引起關注，外界對於這位年輕強投下家選擇也相當好奇。近日美媒《The Athletic》記者鮑登（Jim Bowden）就對此進行分析，並點出道奇不是首選。

鮑登指出，佐佐木朗希目前僅能簽下小聯盟約，且2030年才會成為自由球員，在此之前主要收入將依靠贊助和廠商代言，但道奇已經擁有山本由伸、大谷翔平兩位日籍大咖，佐佐木想要得到贊助有些困難。

除了商業利益外，道奇擁有大量日本記者、媒體關注，對於需要養成的佐佐木朗希來說將造成不小壓力。因此鮑登認為大都會、光芒、教士、勇士等擅長培養年輕投手的球隊會是最好的選項，尤其教士有達比修有坐鎮，能夠將佐佐木教導成下一個王牌投手。

大聯盟球探們也認同佐佐木朗希是具有高可塑性的投手，但仍需再磨練，且健康疑慮也是潛在問題。「佐佐木可塑性很好，身材修長同時具備運動能力，揮臂與投球動作出色，具有一號先發的潛力」、「健康時堪稱『雷神』辛德賈德（Noah Syndergaard）」、「投球方面雖不及大谷翔平，但仍有頂級先發潛力。」

不過也有球探認為佐佐木朗希能夠作為即戰力，甚至在不受限制的情況下，「能簽下10年2.75億至3億美元（約新台幣97.6億）的合約，他的極限就是天空。」

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