MLB／颶風掀翻主場屋頂開季修不好 光芒租借洋基春訓基地應急

光芒主場純品康納球場（Tropicana Field）上月遭到米爾頓颶風（Hurricane Milton）重創，修復期長達13個月，確定趕不上新賽季開幕，因此球團決定借用洋基小聯盟球場史坦布瑞納球場（Steinbrenner Field）作為臨時主場。

今年10月米爾頓颶風侵襲佛州，純品康納球場也難以倖免，屋頂被完全掀翻，需要5570萬美元（約台幣18億）方能修復，並且時間超過2025開季。

光芒主場純品康納球場遭颶風重創，球團決定借用洋基史坦伯瑞納球場作為臨時主場。 美國聯社

為了解決該問題，光芒積極尋找最接近大聯盟等級的球場作為臨時主場，最終與洋基達成協議，以支付場地費的方式借用條紋軍位於佛州以洋基老闆命名的史坦布瑞納球場。

史坦布瑞納球場位於坦帕西北部，是洋基的春訓球場與小聯盟1A的主場，容納人數11000人。「對於我們的球迷來說，這反而會是體驗光芒比賽的最佳機會。」光芒老闆史坦伯格表示，在小型球場看到大聯盟等級的比賽，觀眾能有更近距離、更細節的體驗。

至於洋基1A球隊坦帕鰱魚（Tampa Tarpons），則是需要尋找新球場作為2025新賽季主場。

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