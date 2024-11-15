MLB／老將身手回春成勇士王牌 塞爾奪隊史首座東山再起獎

大聯盟今天陸續公布個人及團體獎項，其中東山再起獎國聯、美聯得獎者分別是勇士王牌塞爾（Chris Sale）和白襪火球男克羅謝（Garrett Crochet）。

The @Braves added an ace to the rotation as Chris Sale became the 2024 NL Comeback Player of the Year. pic.twitter.com/9gPhqjtLqb — MLB Stats (@MLBStats) 2024年11月15日

35歲的塞爾在紅襪飽受傷勢困擾，不過轉戰勇士第一年就找回身手，更一舉成為球隊王牌。本季他出賽近6年最多的29場，主投177.2局戰績18勝3敗、225次三振和防禦率2.38都是聯盟之最，讓他不僅生涯首度榮獲金手套獎，也得到勇士隊史首座東山再起獎，更有機會拿下塞揚獎。

克羅謝。 美聯社

25歲的克羅謝則是今年從終結者轉任先發，雖然出賽32場戰績只有6勝12敗，但防禦率是優質的3.58，主投146局能飆出多達209K，出色的表現讓他今年首度獲選明星賽，並獲選美聯東山再起獎，預期將在季後增添他的交易價值。

Garrett Crochet’s transition to starting pitcher yields a 200-K season and AL Comeback Player of the Year! pic.twitter.com/moyiwtfvHB — MLB Stats (@MLBStats) 2024年11月15日

商品推薦