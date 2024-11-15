MLB／年度陣容大谷5次入選第1隊創紀錄 今永昇太入選第2隊

美國職棒大聯盟MLB今天公布2024年度最佳陣容名單，洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平與明星外野手貝茲（Mookie Betts）分別以指定打擊與外野手身分入選年度第1隊。

MLB在社群媒體官方帳號上指出，大谷翔平生涯第5次入選第1隊，為2019年設立年度最佳陣容以來最多次的球員。

Shohei Ohtani earns his 5th career All-MLB First Team selection 😤



That’s more than any other player since All-MLB began in 2019 👏 pic.twitter.com/uHC9ey4EGh — MLB (@MLB) 2024年11月15日

除了大谷和貝茲外，道奇外野手赫南德茲（Teoscar Hernández）是入選年度第2隊的3名外野手之一。這3位球員在例行賽表現優異。大谷翔平成為史上首位在單季達成50轟50盜壯舉的球員，可能將第3度獲得最有價值球員（MVP）獎項。

Consistently among the game’s best and brightest ⭐



These are the most decorated All-MLB performers since 2019. pic.twitter.com/gi6QUB6hWg — MLB (@MLB) 2024年11月15日

值得一提的是大谷翔平同胞、本季在小熊隊投出佳績的今永昇太也以投手身分入選年度第二隊，和隊友梅里爾（Jackson Merrill）、運動家終結者米勒(Mason Miller)及海盜火球狀元史肯斯（Paul Skenes）成為首次入選年度陣容的菜鳥，其中史肯斯是入選第一隊。

Paul Skenes, Jackson Merrill, Shota Imanaga, and Mason Miller were all named to the All-MLB First or Second Team as rookies! pic.twitter.com/8RjRvgsVzO — MLB (@MLB) 2024年11月15日

聖地牙哥教士本季有4人入選年度最佳陣容，為大聯盟球隊中最多人，堪薩斯皇家、休士頓太空人與道奇各有3人入選。同時，道奇、紐約洋基與克里夫蘭守護者是有多位球員進入第1隊的球隊，洋基重砲「法官」賈吉（Aaron Judge）與索托（Juan Soto）雙雙入選第1隊。

大谷翔平今年季前簽下創紀錄的10年7億美元（約新台幣229億元）巨約，從洛杉磯天使轉戰道奇的第一個賽季就證明他的價值。本季沒有投球的大谷翔平可能將在2025年重現又投又打的「二刀流」身手。

另一方面，貝茲因為左手骨折缺賽了幾個月，但回到球場時還是繳出MVP等級的數據。在受傷前，貝茲被視為是國聯MVP的初步熱門人選。

如今握有3枚世界大賽冠軍戒的貝茲也展現他的全能實力，今年在賽季展開前幾天才擔任游擊手。貝茲自高中以來就沒有全職打過游擊手位置。在道奇從聖路易紅雀交易來艾德曼（Tommy Edman）後，傷後復出的貝茲在本季其餘比賽又回到右外野。

赫南德茲在效力於道奇的第一個賽季，也證明自己是所有球隊在休賽季所挑選的最佳球員之一。這位多明尼加外野手本季揮出33支全壘打創下生涯新高，並繳出單季99分打點的成績單。

MLB年度最佳陣容表揚賽季中各個位置表現最好的球員，並在票選結束後公布年度最佳陣容第1隊和第2隊名單。跟過去5屆一樣，今年最佳陣容名單評選過程中，有一半票數是由球迷投下，另一半來自專家組成的小組。

年度陣容完整名單： 年度第一隊 年度第一隊名單 截圖自MLB官方X 捕手：釀酒人隊康崔拉斯（William Contreras） 一壘手：藍鳥隊小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.） 二壘手：響尾蛇隊馬堤（Ketel Marte） 三壘手：守護隊拉米瑞茲（José Ramírez） 游擊手：皇家隊小惠特（Bobby Witt Jr.） 外野手：洋基隊賈吉（Aaron Judge）、洋基隊索托（Juan Soto）、道奇隊貝茲（Mookie Betts） 指定打擊：道奇隊大谷翔平 先發投手：勇士隊塞爾（Chris Sale）、老虎隊史庫柏（Tarik Skubal）、海盜隊史肯斯（Paul Skenes）、費城人隊惠勒（ Zack Wheeler）、金鶯隊柏恩斯（Corbin Burnes） 後援投手：守護者隊克拉塞（Emmanuel Clase，守護者）、紅雀隊海爾斯利（Ryan Helsley） 年度第二隊 年度第二隊名單。 截圖自MLB官方X 捕手：皇家隊培瑞茲（Salvador Perez） 一壘手：費城人隊哈波（Bryce Harper） 二壘手：太空人隊亞土維（Jose Altuve） 三壘手：教士隊馬恰多（Manny Machado） 游擊手：大都會隊林多（Francisco Lindor） 外野手：教士隊梅里爾（Jackson Merrill）、紅襪隊杜蘭（Jarren Duran）、道奇隊赫南德茲（Teoscar Hernándezr） 指定打擊：太空人隊艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez） 先發投手：皇家隊魯戈（Seth Lugo）、教士隊西斯（Dylan Cease）、小熊隊今永昇太、太空人隊瓦德茲（Framber Valdez）、教士隊金恩（Michael King） 後援投手：皇家隊米勒（Mason Miller）、遊騎兵隊葉慈（Kirby Yates）

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