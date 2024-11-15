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MLB／連兩年榮膺漢克阿倫獎 大谷國聯美聯雙制霸歷史首見
隨著休賽季展開，大聯盟也陸續公布2024年個人與團體獎項。其中道奇日籍好手大谷翔平獲得漢克阿倫獎（Hank Aaron Award），不僅是史上首位連2年榮獲該獎的日籍球員，也是史上第1位在兩聯盟都能得到該獎項的選手。至於美聯也毫無意外由MVP大熱門、洋基隊長「法官」賈吉（Aaron Judge）榮膺。
漢克阿倫獎1999年設立，以名宿漢克阿倫命名，是象徵最強打者的獎項。而今年獲得該獎項的球員也毫無懸念，國聯部分由大谷翔平拿下。他在2021年首度入選得獎名單，成為第一位投手被選入漢克阿倫獎，不過直到去年這位「地表最強高中生」才獲此殊榮。
而今年的大谷翔平打擊全面進化，出賽159場，敲出54轟和130分打點，得到國聯雙冠王外，更締造「50轟50盜」歷史新猷。此外，他的打擊三圍是可怕的.310/0.390/.646，OPS更是高達1.036。
美聯部分，跟大谷翔平對台的是另一大門面賈吉。今年他狂夯58轟144打點，並且133次保送、上壘率0.458、長打率0.701和OPS1.159也都位居聯盟龍頭，讓他3年內第2度獲得漢克阿倫獎。
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