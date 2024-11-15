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MLB／索托爭奪戰洋基出局了？ 美媒爆料：剩紅襪、大都會

聯合新聞網／ 綜合報導
根據美媒《The Athletic》記者賈吉波特爆料，索托將在紅襪、大都會間進行選擇。 法新社
根據美媒《The Athletic》記者賈吉波特爆料，索托將在紅襪、大都會間進行選擇。 法新社

索托Juan Soto）爭奪戰即將進入尾聲，不過走向出乎預料。根據美媒《The Athletic》記者賈吉波特（Daniel Judgeaport）爆料，這位天才強打將在紅襪大都會間進行選擇。

日前《ESPN》記者帕桑（Jeff Passan）才透露，主要爭取索托的球隊是洋基、大都會、紅襪、藍鳥，不料最新消息出現驚天變化。在賈吉波特的爆料中，不僅藍鳥跌出競爭者行列，連老東家洋基也失去機會，「我聽說索托已經將選擇限縮在紅襪與大都會兩支球隊，結局究竟是波士頓還是皇后區？」

得知此消息後，紅襪球迷瞬間沸騰，紛紛在個人社群歡迎索托，希望這位充滿潛力的巨星能選擇波士頓。而事實上，紅襪2023年球季收入為5億美元（約台幣162億），但2024年薪資支出僅2.19億美元（約台幣71億），與大都會2023年收入3.93億美元（約台幣127億），但2024年薪資支出高達3.42億美元（約台幣111億）相比，顯然擁有更多「大灑幣」的資本。

至於當前走向如何，仍難以預測。大都會方面，總裁特助貝爾崔（Carlos Beltran）日前受訪時，就表示索托是球團休賽季（唯一目標）；紅襪則是派出當家三壘手狄佛斯（Rafael Devers）和傳奇球星「老爹」歐提茲（David Ortiz）進行遊說，雙方無不使出渾身解數。

Juan Soto MLB 大都會 洋基 紅襪 索托 藍鳥

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