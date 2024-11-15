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MLB／大谷翔平連4年奪傑出DH史上第2人 挑戰「老爹」紀錄
轉戰道奇隊的第一年，日本球星大谷翔平依舊奪得年度傑出指定打擊獎，連續四年摘下此項殊榮成為史上第2人，明年要挑戰追平「老爹」歐提茲（David Ortiz）的連5年獲獎紀錄。
大聯盟自1973年美聯引進指定打擊制度以來，以單季滿100打數的指定打擊為票選對象，由媒體以及各球團公關進行投票，2004年起為紀念強打馬丁尼茲（Edgar Martinez）而冠上他的名字。
大谷翔平自2021年起連續獲獎，而因為去年9月的手肘手術今年專心在指定打擊上，159場出賽打擊率3成10，繳出54轟、130分打點、59次盜壘、OPS1.036的成績，達成前所未有的「50轟、50盜」，也拿下國聯全壘打、打點王。
而大谷翔平先前已經收下第3座指定打擊銀棒獎，今年也進入MVP的最終名單，有機會成為史上第一位以指定打擊之姿拿下MVP的球員，也將是繼羅賓森（Frank Robinson）後第2位在美聯、國聯都拿下MVP的球員。
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