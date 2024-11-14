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MLB／大谷50轟球 台北101展出

聯合報／ 記者蘇志畬林海／台北報導
大谷五十轟紀念球，昨起在台北一○一觀景台展出。記者林俊良／攝影
大谷五十轟紀念球，昨起在台北一○一觀景台展出。記者林俊良／攝影

美國職棒道奇隊日本球星大谷翔平今年締造「五十轟、五十盜」驚人紀錄，第五十轟紀念球由優式資本標下，昨起在台北一○一觀景台展出，日本台灣交流協會代表片山和之還特別向大谷喊話：「歡迎你來！」

台北一○一舉辦「夢想高飛」特展將展至明年三月二日，以一點四億台幣標下紀念球的優式資本公司無償出借，另加上借展的大谷球衣和球帽，及台灣棒球名人堂協會出借的陳金鋒、王建民球具，還將購買一百萬元的觀景台門票，邀公益團體參觀。

交通部長陳世凱期待這顆球吸引更多人來到台北一○一；台北一○一董事長賈永婕表示，透過這一顆紀念球，讓世界看到台灣對棒球的熱愛，也藉此推動公益活動，攜手各企業一起贊助基層棒球發展或協助偏鄉兒童。

這是片山和之來台後最開心的活動，盼藉由這次大谷的紀念球，為台灣小朋友帶來夢想和希望，片山更以中文說：「大谷，台灣愛你，歡迎你來！」

在大聯盟敲出台灣球員最多轟的張育成受邀出席，親眼看到這顆五十轟紀念球，很想問問大谷到底怎麼辦到，也希望能夠帶動台灣棒球熱潮，「政府、企業多加支持，期待有一天看到台灣人打出比大谷更厲害的成績。」

公益活動 夢想 日本台灣交流協會

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