MLB／劍指「老爹」生涯未竟之志 松坂大輔期待大谷奪下MVP

道奇隊日籍球星大谷翔平入圍國聯年度MVP決選名單，有望成為史上第一位以指定打擊奪下MVP的球員。決選名單中除了大谷外大谷翔平將與大都會林多（Francisco Lindor）、響尾蛇馬堤（Ketel Marte）競爭國聯年度MVP，日本傳奇名將松坂大輔期望大谷能成為劃時代第1人。

大谷翔平本季因傷勢關係無法以投手身分登場，但專職打者的他展現強大火力，整季繳出「54轟59盜」的神級表現，創下大聯盟史上首見「50-50盜」紀錄，也以54轟、130分打點勇奪國聯雙冠王，不僅幫助球隊打進季後賽，更圓夢奪冠。

「老爹」歐提茲在生涯最巔峰賽季也無緣以指定打擊身分奪下MVP，松坂大輔希望大谷能夠成為第1人。 美聯社

大聯盟迄今為止，還沒有球員能以指定打擊身分得到MVP，松坂大輔在朝日電視台節目上，談到紅襪隊時期隊友，大聯盟生涯累積541轟的傳奇重砲「老爹」歐提茲（David Ortiz），曾在2006年打出54轟外加137分打點驚人成績，即便繳出雙冠王表現，該年卻未能獲得MVP。

如今大谷翔平很有機會奪下這座具有歷史意義的MVP獎座，松坂大輔直呼：「大谷選手創造了50-50這項嶄新歷史，我很希望他能成為首位以指定打擊身分奪下MVP的球員，給未來的職棒選手帶來夢想。」

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