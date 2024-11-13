快訊

天兔颱風估明發海陸警 暴風圈恐觸2地降雨熱區曝光

台北市白天比晚上多65萬人 超出人數以「這一區」最多

「新新併」送件卡關？ 台新金、新光金發布4點聯合聲明

MLB／美媒曝索托落點就要出爐 可能簽下超過6億美元超級大約

聯合新聞網／ 綜合報導
索托的動向是休賽季許多人關注的焦點。 美聯社
索托的動向是休賽季許多人關注的焦點。 美聯社

今年自由市場最大熱門索托（Juan Soto）的合約狀況，最終又將花落誰家為各界關注的焦點。根據《ESPN》記者帕桑（Jeff Passan）預測，索托的落點很快就將出爐。

帕桑指出，索托本週將在加州開始與各球團會面，據消息人士透露，除了一直受到討論的洋基隊與大都會外，藍鳥隊也可能積極爭取索托，且他們將會是第一支會見索托的球隊，而紅襪隊也可能對索托感興趣，本週也將與索托會面。最大競爭者：洋基與大都會都有安排與索托面談的時間。

帕桑認為，以索托的年紀，將會讓他簽下棒球史上最長合約，打破塔提斯（Fernando Tatis Jr.）14年3.4億美元合約，而索托的合約預計將超過6億美元（約新台幣194.7億）的保障薪資。 帕桑還指出道奇並不會追求索托，因為大谷翔平卡在指定打擊下，索托的防守能力會讓道奇的選擇有限，而其他球隊可能也負擔不起索托的價碼。

最後帕桑表示，索托的合約並不會拖到明年，或許在美國時間12月9日的冬季會議開始之前，棒球界就會等到這位26歲天才強打的去向。

台幣 美國 薪資

相關新聞

MLB／大谷翔平50轟球來了！張育成憶小故事：他是外星人

道奇隊日本球星大谷翔平在2024年賽季締造「50轟、50盜」驚人紀錄，這顆50轟紀念球今天起在台北101觀景台展出，在大...

MLB／美媒曝索托落點就要出爐 可能簽下超過6億美元超級大約

今年自由市場最大熱門索托（Juan Soto）的合約狀況，最終又將花落誰家為各界關注的焦點。根據《ESPN》記者帕桑（Jeff Passan）預測，索托的落點很快就將出爐。 帕桑指出，索托本週

MLB／大谷、賈吉與哈波都想打奧運 球員工會主席：將進行討論

道奇隊日籍球星大谷翔平以及眾多好手過往都曾表態有意願參加2028年洛杉磯奧運，但官方是否會開放大聯盟球員參賽仍是未知數。大聯盟球員工會主席克拉克（Tony Clark）表示，將會與大谷翔平會談，並重視

MLB／50轟球讓101遊客很好奇 片山和之喊話大谷：歡迎你來

道奇隊日本球星大谷翔平在2024年賽季締造「50轟50盜」驚人紀錄，這顆50轟紀念球由優式資本標下，今天起在台北101觀...

影／大谷翔平「50轟50盜」紀念球 台北101夢想高飛特展亮相

美國職棒球星大谷翔平創紀錄的「50轟50盜」紀念球，今天在台北101「夢想高飛活動特展」公益活動中揭幕亮相，支持偏鄉青少...

MLB／颶風吹破球場屋頂難修 光芒新球季需找臨時主場

美國職棒大聯盟坦帕灣光芒隊的巨蛋主場10月遭到颶風吹破屋頂，一份評估報告今天出爐，修復期需要13個月，光芒隊2025年球...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。