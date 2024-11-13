MLB／美媒曝索托落點就要出爐 可能簽下超過6億美元超級大約

今年自由市場最大熱門索托（Juan Soto）的合約狀況，最終又將花落誰家為各界關注的焦點。根據《ESPN》記者帕桑（Jeff Passan）預測，索托的落點很快就將出爐。

帕桑指出，索托本週將在加州開始與各球團會面，據消息人士透露，除了一直受到討論的洋基隊與大都會外，藍鳥隊也可能積極爭取索托，且他們將會是第一支會見索托的球隊，而紅襪隊也可能對索托感興趣，本週也將與索托會面。最大競爭者：洋基與大都會都有安排與索托面談的時間。

Francisco Lindor has been helping recruit Juan Soto to the Mets, per @JeffPassan:



"The Mets' pursuit has gotten a hand from shortstop Francisco Lindor, who would love another star in Queens and has taken a role in recruiting Soto."



The Mets have a meeting scheduled with Soto… pic.twitter.com/FxC6TT74ok — SNY Mets (@SNY_Mets) 2024年11月12日

帕桑認為，以索托的年紀，將會讓他簽下棒球史上最長合約，打破塔提斯（Fernando Tatis Jr.）14年3.4億美元合約，而索托的合約預計將超過6億美元（約新台幣194.7億）的保障薪資。 帕桑還指出道奇並不會追求索托，因為大谷翔平卡在指定打擊下，索托的防守能力會讓道奇的選擇有限，而其他球隊可能也負擔不起索托的價碼。

最後帕桑表示，索托的合約並不會拖到明年，或許在美國時間12月9日的冬季會議開始之前，棒球界就會等到這位26歲天才強打的去向。

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