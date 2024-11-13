MLB／大谷、賈吉與哈波都想打奧運 球員工會主席：將進行討論

道奇隊日籍球星大谷翔平以及眾多好手過往都曾表態有意願參加2028年洛杉磯奧運，但官方是否會開放大聯盟球員參賽仍是未知數。大聯盟球員工會主席克拉克（Tony Clark）表示，將會與大谷翔平會談，並重視球員們的意見。

大谷翔平在今年明星賽前受訪時曾表示，「我當然想打奧運，因為國際賽有特別的意義，尤其是奧運，這會讓平常不太看棒球的人有來觀賞比賽的機會，我認為這對棒球很重要，就我個人而言，我也希望能參加奧運。」

球員工會主席克拉克表示，後續會再聯絡球員商討奧運事宜。 美聯社

目前已知大谷翔平、賈吉（Aaron Judge）和哈波（Bryce Harper）等球星有興趣參加奧運，而棒球確定將會在2028年重返洛杉磯奧運，不過大聯盟不開放40人名單內的球員參加。大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）對此持開放態度，但表示仍需要進行討論，

對於大聯盟球員參加奧運的議題，大聯盟球員工會主席克拉克表示，他計畫將在今年冬季與眾球員們進行會談，並表示，他會連絡大谷翔平，和其他球員一樣，大谷的意見非常重要，這必須與大聯盟官方進行討論。

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