MLB／銀棒獎出爐！大谷追平朗神3度獲獎紀錄 這兩隊大贏家

大聯盟今日頒發本年度的銀棒獎得主，此獎項是為了表彰2聯盟各個位置最優秀的球員。日籍球星大谷翔平連續2年在指定打擊獲獎，也是他生涯第3度，追平「朗神」鈴木一朗的日本球員最多得獎紀錄。其中道奇隊與教士隊各有3名球員得到此殊榮，為本次獎項最大贏家。

大聯盟銀棒獎由名球棒製作公司「路易斯威爾」（Louisville Slugger）所贊助，從1980年開始頒發，每年由各隊教練團參與投票，不得投給自家球員，將選出2聯盟各位置進攻表現最出色的球員，2022年則新增工具人獎項，去年還增加了球隊銀棒獎。

Shotime.



Congrats Shohei on your third career Silver Slugger Award and first in the National League! pic.twitter.com/AihI8IhSjH — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) 2024年11月12日

大谷翔平今年轉隊至道奇繳出歷史級別的表現，締造史上第1次的54轟、59盜紀錄，再加上130分打點成為全壘打、打點雙冠王，197安則是生涯單季新高。大谷曾在2021年和2023年奪下美聯指定打擊銀棒獎，如今在2聯盟都獲得銀棒獎的肯定。這是大谷生涯第3座指定打擊銀棒獎，與貝勒（Don Baylor）和克魯茲（Nelson Cruz）並列史上DH第3多，同時也追平鈴木一朗並列日本最多的球員。

Here are your 2024 National League Silver Slugger Award winners! 💥 pic.twitter.com/01GgnV9Lp7 — MLB (@MLB) 2024年11月13日

得獎名單如下： 球隊銀棒獎：洛杉磯道奇隊 國聯 一壘手：費城人哈波（Bryce Harper） 二壘手：響尾蛇馬堤（Ketel Marte） 三壘手：教士馬恰多（Manny Machado） 游擊手：大都會林多（Francisco Lindor） 捕手：勇士康崔拉斯（William Contreras） 外野手：教士梅里爾（Jackson Merrill）、道奇赫南德茲（Teoscar Hernández）、教士普洛法（Jurickson Profar） 工具人：道奇貝茲（Mookie Betts） 捕手：皇家培瑞茲（Salvador Perez） 美聯 一壘手：藍鳥小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.） 二壘手：太空人亞土維（Jose Altuve） 三壘手：守護者拉米瑞茲（José Ramírez） 游擊手：皇家惠特（Bobby Witt Jr.） 外野手：洋基賈吉（Aaron Judge）、洋基索托（Juan Soto）、金鶯桑坦德（Anthony Santander） 工具人：遊騎兵史密斯（Josh Smith）

Presenting the 2024 American League Silver Slugger Award winners! 💪 pic.twitter.com/9mFmqKhSmr — MLB (@MLB) 2024年11月13日

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