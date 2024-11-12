MLB／瑞登表現消極又超痛 天使總管：不保證明年場場先發

洛杉磯天使三壘手瑞登（Anthony Rendon）受到傷勢影響，今年只打了57場比賽，總管梅納西（Perry Minasian）近日受訪時坦言，現在不能保證他明年可以場場先發，反而是他必須要證明自己，有能力獲得穩定出賽的機會。

瑞登在2019年為華盛頓國民奪冠，榮獲銀棒獎後，休賽季他與天使簽下一張7年2.45億美元合約，不過他在轉隊之後表現卻相當不理想，還有著「痛痛人」屬性，5年下來只有257場出賽，WAR值僅3.7。

天使總管梅納西不滿瑞登的消極表現，受訪時告訴媒體瑞登不再有場場先發的機會了。 美聯社

儘管瑞登下個賽季的年薪高達3850萬美元（約新台幣12.4億），但天使總管梅納西近日上節目受訪時表態，明年無法保證瑞登有機會場場先發，他說：「我們需要他健康，好好待在場上，他知道這一點，他必須向我們展示他仍然可以參加比賽並贏得先發機會。」

瑞登在今年2月還發生失言風波，當時他說：「棒球從來不是我的首要之務。」言談中還透漏了他並沒有盡力保持健康和身手。34歲的瑞登2020賽季前以一份為期7年，價值2.45億美元的合約加入天使隊以來，在708場比賽中只打了257場。

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