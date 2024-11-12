MLB／新人王+塞揚獎都入圍 海盜火球狀元挑戰雙料獲獎

海盜隊22歲火球狀元史肯斯（Paul Skenes）新人年表現亮眼，一口氣入圍國聯新人王和塞揚獎的決選名單，成為史上第5位達成這項成就的新秀，同時他也達成了1項百年以來的神紀錄。

史肯斯被譽為是繼2009年選秀狀元「天才小史」史特拉斯堡（Stephen Strasburg）後，最受期待的投手大物，他也成為近35年來最快在大聯盟登板的狀元郎。2023年8月10日小聯盟初登板後，他用不到20天的時間就升上2A，2024年季初升上3A，接著在5月11日迎來大聯盟初登板。新人年就繳出11勝3敗、防禦率1.96的成績，170次三振打破海盜隊史新秀紀錄，也成為29年來首度入選明星賽的菜鳥投手。

「天才小史」史特拉斯堡為2009年大聯盟選秀狀元，生涯後期飽受傷勢所苦，今年季初退休。 美聯社

史肯斯是自1913年將防禦率正式列入統計以來，首位在新秀球季就繳出170次三振和防禦率低於2.00的投手，也是過去35年來再度有人繳出至少10勝、150次三振和防禦率低於2.50的菜鳥，上一位大家也很熟悉，就是2016年因船難離世的馬林魚隊球星費南德茲（Jose Fernandez）。

史肯斯今年入圍國聯新人王和塞揚獎2大獎項的決選，是史上第5位。前4位達成此成就的是2013年的費南德茲、1984年的大都會隊「K博士」古登（Dwight Gooden）、1981年的道奇名投，今年10月過世的瓦倫祖拉（Fernando Valenzuela）和1976年的老虎隊費德瑞奇（Mark Fidrych），當中只有瓦倫祖拉雙料奪獎。

道奇隊傳奇左投瓦倫祖拉10月22日去世，圖為他2022年7月19日為MLB明星賽開球。 美聯社

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