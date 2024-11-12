MLB／紐約索托爭奪戰出現變數？ 外媒曝藍鳥可能積極出手
洋基隊重砲索托（Juan Soto）投身自由市場，成為各家球隊競逐的對象。日前消息指出索托的落腳處可能是洋基或大都會隊擇一，不過根據外媒報導，紐約爭奪戰可能會產生變數。
消息人士告訴《紐約郵報》的資深記者海曼（Jon Heyman），想爭奪索托的隊伍多達8隊，而藍鳥隊可能是洋基與大都會爭奪索托的一大障礙，所有競爭者將於本週開始在加州與索托會面。
藍鳥隊本季在美聯東區排名墊底，十分需要強力左打。上個休賽期，他們曾認真嘗試簽下大谷翔平，但沒有成功。 索托也曾告訴記者他來者不拒，但他更喜歡對勝利有執著並且展現出足夠誠意的隊伍。
26 歲的索托本季表現非凡，並入圍美聯 MVP決選。本季索托敲出41轟，繳出178的OPS+，被譽為「選球之神」的他本季也選到了129次保送。
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