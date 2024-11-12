MLB／未成年不當關係案件尚未解套 光芒法蘭柯又因持槍被捕

光芒隊23歲明星游擊手法蘭柯（Wander Franco）日前曾被爆出與14歲少女發生性關係，引發軒然大波，200萬美元的年薪也因此放水流，而近日又傳出他因槍械衝突在多明尼加被捕。

美聯社報導指出，法蘭柯日前在多明尼加某處公寓大樓停車場疑似因為感情問題，與他人爆發口角，現場除了法蘭柯與起衝突的對象外，還有1名女子。兩人都拔槍威脅對方，最後3人都遭警方扣留審問，警方並未透露是否有人受傷。

El pelotero Wander Franco fue detenido la tarde de este domingo en un residencial de San Juan de la Maguana tras verse involucrado en una supuesta riña. #LaJunglaRD pic.twitter.com/u6u6Wp0s8k — La Jungla RD (@lajunglardd) 2024年11月11日

法蘭柯2021年與光芒簽下為期12年，總值達到2.23億美元新秀巨約，但去年8月，法蘭柯在社群網站上被爆出疑似與未成年少女發生性關係的消息，大聯盟官方和多明尼加都介入調查，大聯盟處以無限期的行政休假，200萬美元的年薪也因此無法領取。

法蘭柯則被當地法院指控法蘭柯涉嫌性虐待、對未成年性剝削和販賣人口等罪狀，如果罪名成立，最高可被判20年徒刑，法院將在12月12日宣布審判結果，在這段時間內法蘭柯被限制出境，只能在多明尼加境內活動。

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