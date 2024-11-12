MLB／布恩感謝洋基續留 馬不停蹄面會索托、關注朗希
洋基隊總教練布恩（Aaron Boone）在帶領球隊進入2024世界大賽後，確定下個賽季再度擔任條紋軍主帥。
根據《紐約時報》報導，布恩受訪時說：「我很高興能回來，也很高興能再次領導這個團隊。」布恩補充說，下個賽季的教練團至少會有一次變動，不過也有可能進行兩次變動。他沒有透露將會發生哪些變化。 布恩另外透露，他將於下週與洋基老闆史坦伯瑞納（Hal Steinbrenner）一起前往加州，與索托（Juan Soto）和他的經紀人波拉斯（Scott Boras）商討續留洋基的相關事宜。
針對近期大聯盟炙手可熱的話題：「令和怪物」佐佐木朗希，布恩也發表他的看法：「可以想像他來到這裡，成為一名王牌球員和一個具有統治力的先發球員。」
布恩自 2018 年起執教洋基隊，7年帶領洋基6度殺進季後賽，今年更是自2009年後再度進軍世界大賽。
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