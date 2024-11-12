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MLB／洋基布恩看好佐佐木朗希成「王牌」小熊自認有吸引力

聯合新聞網／ 綜合報導
佐佐木朗希。 美聯社
佐佐木朗希。 美聯社

日職羅德隊「令和怪物」佐佐木朗希休賽季將透過入札制度挑戰大聯盟。包含洋基在內多支球隊對他感興趣，洋基總教練布恩（Aaron Boone）認為，佐佐木有望成為大聯盟王牌投手。

現年23歲的佐佐木朗希今年先發18場，主投111局投出129K，防禦率2.35，洋基曾多次派員到日本觀察。洋基總教練布恩也給出高評價，「他非常有天賦，且年紀還很輕，是一名特別的天才，具備王牌潛力。我看過一些影片，當然知道他超過3位數的火球和指叉球，可以想像他來這裡後會成為王牌，一名主宰比賽的先發投手。」

洋基和道奇隊過去簽下不少日本球員，小熊隊近年也網羅過達比修有、鈴木誠也和今永昇太等日本好手，小熊也被視為佐佐木強力競爭者，總裁霍耶爾（Jed Hoyer）近日受訪時自信地說，「我們在幫助日本球員適應這方面做得不錯，我認為日本球員市場中，小熊確實很有吸引力。」

近年日本職棒頂尖強投陸續挑戰大聯盟，霍耶爾認為這趨勢不會減緩，「投手們會繼續過來，並取得成功。看山本由伸在世界大賽的表現，還有今永昇太今年的成績，以及去年千賀滉大成功經歷，這些都是近期成功案例，市場也知道這點。」

佐佐木朗希 小熊 洋基 道奇

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