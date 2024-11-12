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MLB／洋基布恩回應道奇火球男批評 將隨老闆與索托會面
道奇隊今年世界大賽以4：1戰勝洋基隊，道奇火球男凱利（Joe Kelly）日前在節目上酸洋基戰力與道奇差太多，洋基總教練布恩（Aaron Boone）對此做出回應。
道奇世界大賽先取得3：0聽牌優勢，雖G4被洋基扳回一城，G5一度落後5分，但洋基5局上發生3次守備瑕疵種下敗因，讓道奇以7：6逆轉勝，奪下隊史第8冠。
凱利日前聲稱洋基今年在季後賽實力可能只排第8或第9，還批評洋基守備差。對此，布恩今天受訪時表示，「我們表現確實不如預期，特別是第5場那局特別艱難，這是最讓人失望的地方。我試著不過於在意別人說什麼，尤其是來自某特定地方，每個人都有自己的觀點。當然，我為我們團隊感到非常自豪，但總是有改進空間。」
休賽季洋基強打索托（Juan Soto）成為自由球員，吸引許多球隊關注，布恩將和洋基老闆史坦伯瑞納（Hal Steinbrenner）一起到洛杉磯與索托會面。布恩直言，「我希望他繼續穿條紋球衣，但你知道會有很多人爭奪這個機會，誰知道結果會怎樣？我們會全力以赴，希望索托能回來。」
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